Forlì, il Mercato di Campagna Amica torna il 4 settembre

Dopo la pausa estiva, venerdì 4 settembre torna il Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale dell’Appennino 16. Dalle 8 alle 13.30, ogni venerdì e sabato, i produttori agricoli saranno nuovamente presenti con le loro produzioni, accompagnando la città verso l’autunno attraverso i prodotti delle aziende del territorio.

Il mese di settembre si apre con un calendario di appuntamenti che riporta il mercato al centro della vita cittadina e offre ai consumatori occasioni di incontro e partecipazione. Frutta e verdura di stagione, pane, pasta, farine, formaggi, salumi, carni, uova, miele, conserve e altre specialità agricole e trasformate saranno protagoniste dei banchi di Campagna Amica.

Venerdì 4 settembre sarà la giornata della ripartenza: dopo la pausa estiva, il mercato riapre i battenti e invita i forlivesi a tornare a fare la spesa direttamente dai produttori. Sabato 5 settembre sarà invece dedicato alla vendemmia, uno dei momenti più significativi del calendario agricolo, con un appuntamento dedicato alla raccolta dell’uva e alla tradizione vitivinicola.

Il calendario proseguirà venerdì 11 e sabato 12 settembre con la presenza dei produttori di Campagna Amica, in attesa dell’appuntamento di sabato 19 settembre, quando il mercato ospiterà la Giornata del Respiro promossa da AMMP odv.

La Giornata del Respiro nasce dall’impegno di AMMP odv nella sensibilizzazione e nella prevenzione delle malattie respiratorie. Campagna Amica Forlì-Cesena promuove l’appuntamento all’interno del proprio mercato, offrendo ai cittadini un’occasione per conoscere l’iniziativa e partecipare alle attività previste. Il tema della mattinata sarà “Sport e cibo giusto”. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Mercato di Campagna Amica di viale dell’Appennino, da dove partirà una camminata insieme alla Magica Tribù. Un momento dedicato all’attività fisica e al benessere, che accompagnerà i partecipanti al rientro dopo la pausa estiva.

Al termine della camminata, i volontari di AMMP odv saranno presenti al mercato per effettuare gratuitamente la spirometria ai partecipanti. Durante la mattinata sarà inoltre possibile acquistare i cestini per la ricerca di Campagna Amica, realizzati in collaborazione con AMMP odv, sostenendo così le attività di ricerca e sensibilizzazione dell’associazione. L’appuntamento si concluderà con un agriaperitivo per i partecipanti.

Il percorso proseguirà domenica 20 settembre con un appuntamento fuori sede: a Sogliano al Rubicone, al Parco San Donato, dalle 10 alle 20, sarà protagonista la Festa dell’Agricoltura. Una giornata rivolta a famiglie e visitatori con il Mercato di Campagna Amica, laboratori didattici e street food.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre il Mercato di Campagna Amica tornerà infine al suo consueto appuntamento settimanale con la presenza dei produttori, chiudendo un mese caratterizzato dalla ripresa delle attività e da iniziative dedicate all’agricoltura, all’alimentazione e al benessere.