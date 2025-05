Forlì, il “Memorial Zambelli” della Round Table 6 a Fabio Leonardi

Il “Memorial Roberto Zambelli”, promosso dalla Round Table 6 Forlì, è giunto quest’anno alla 33esima edizione. Ad essere premiato quest’anno è stato lo studente della classe 1^F Scuola Orceoli IC3 Don Pippo, Fabio Leonardi, a cui è stata consegnata per mano del presidente Luca Zagnoli, a nome di tutta la Tavola, la borsa di studio del valore di 500 euro. Alla serata di premiazione, svoltasi presso i locali del Circolo Aurora a Forlì in Palazzo Albicini, hanno partecipato anche i genitori, il fratello e i nonni dello studente vincitore, e la professoressa Elisa Ferlini.

“Siamo molto felici - afferma Zagnoli, presidente della RT6 - di poter supportare gli studenti attraverso il riconoscimento di questa borsa di studio che allo stesso tempo ci consente di ricordare un Tabler che ha segnato profondamente la storia della Round Table 6 Forlì. É più di trent’anni che portiamo avanti il Service Zambelli e quest’anno abbiamo deciso di ampliare la platea degli Istituti coinvolti nel progetto, includendo anche le scuole superiori di tutta la provincia. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso”. Zagnoli ha poi rivolto un ringraziamento a tutti gli insegnanti e a tutti gli studenti che hanno partecipato e si sono messi in gioco, con una menzione di merito per Gaia Pieri della 5^FS Liceo Scientifico Righi di Cesena.

“Ci fa tanto piacere ed è per noi motivo di orgoglio – sottolineano i figli di Roberto Zambelli, Annagiulia e Matteo - vedere che questo service prosegue con costanza e attenzione. Il fatto che continui a coinvolgere in questo modo nuove generazioni di studenti ci pare confermare non solo l’attualità dell’iniziativa, ma anche la cura e la sensibilità con cui ne custodite il significato, a cui siamo affezionati in modo particolare. Ci auguriamo che questo riconoscimento rappresenti per Fabio che ha vinto un incoraggiamento a coltivare con passione le sue qualità e a perseguire con determinazione i traguardi che sceglierà per il suo futuro.”

Il titolo sul quale erano stati invitati a misurarsi i partecipanti è stato: “L’influenza dei social media sulla società: tra libertà di espressione e disinformazione.”

La Round Table 6 Forlì, con il Service Zambelli (ideato dal Past President Vanni Gaudenzi, durante il suo anno di presidenza della RT6, nell’anno sociale 1991-92), anche quest’anno ha così mantenuto viva la memoria del compianto amico e Tabler, il notaio Roberto Zambelli, prematuramente scomparso all’età di 39 anni.