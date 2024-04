Forlì. Il M5s presenta la sua lista a sostegno del candidato di centrosinistra Graziano Rinaldini

«Assieme a tanti militanti abbiamo ricostruito il movimento a Forlì dopo l’abbandono dei capi storici, facendo un grosso lavoro per far diventare il M5s da un movimento di protesta a movimento di proposta». Così il coordinatore del gruppo territoriale dei pentastellati, Sergio Petroncini, lancia la campagna elettorale in vista del voto del prossimo giugno e presenta la rosa dei candidati del M5s. «Un gruppo composto da tanti volti nuovi, ma anche vecchi candidati - sottolinea Petroncini -. Una lista che rappresenta lo spaccato della società forlivese e formata da 27 persone, 17 uomini e 10 donne. Non è escluso che nei prossimi giorni ci siano anche altri innesti». Il capolista del M5s è Eros Brunelli, consigliere comunale uscente. «Oggi c’è un gruppo pronto e maturo per accettare questa nuova sfida: andare al governo della città per la prima volta dopo 10 anni di opposizione - afferma il candidato -. Possiamo dare il nostro contributo per un programma solido, moderno e progressista. Abbiamo dovuto superare vecchie ruggini, anche con le forze politiche alleate, ma entrare a far parte della coalizione di centrosinistra è la scelta oggi più giusta per un cambio di marcia in quanto Forlì merita di più». Insomma, per i pentastellati c’è bisogno di discontinuità non solo con l’amministrazione di oggi, ma anche con quelle del passato. A differenza di quanto sta accadendo in altre realtà italiane, Pd e M5s a Forlì hanno trovato la quadra. «Non si tratta di un’alleanza strutturale e nazionale quella col Pd, ma un’intesa territoriale nell’area progressista - chiarisce Marco Croatti, senatore e coordinatore regionale del M5s -. Il fiore all’occhiello di questo accordo è proprio il candidato civico , il quale troverà nel M5s una compagine affidabile e di supporto ora, ma anche dopo. C’è grande entusiasmo intorno a questo progetto». In conclusione è lo stesso candidato sindaco Graziano Rinaldini a ricordare: «Non sono organico alla politica, se non come singolo militante. Metto a disposizione la mia competenza acquisita negli anni di lavoro. Con il M5s e con le altre forze politiche è stato fatto un lungo confronto fatto di gruppi di lavoro che hanno coinvolto 250 persone e da cui è nato un programma gigantesco, che ora stiamo lavorando per snellirlo e renderlo più fruibile. Ci sono molti temi che ci accomunano». Oltre a Brunelli in lista ci sono:Daniele Baraccani, Rita Bergamini, Andrea Bernabè, Celestino Bresciani, Piero Boschi, Andrea Camerani, Gianluca Cimatti, Pierluigi De Carolis, Pierpaolo Fabbri, Francesco Ficano, Gianpaolo Flamigni, Elisabetta Giorgini, Ivo Iacovelli, Cristina Incarnato, Giovanna Lasagna, Daniela Lombardi, Mauro Minghetti, Umberto Monti, Lavinia Morigi, Giancarlo Nanni, Paolo Piazza, Gemma Pinzani, Salvatore Pulizzi, Annamaria Quartarone, Annamaria Vallicelli, Roberta Zoli.