Forlì, il lusso di Ferretti conquista la Croisette di Cannes: sei premi speciali

La classe e la qualità di Ferretti conquistano Cannes. Ferretti Group è stato il grande protagonista dei World Yachts Trophies 2025, l’atteso appuntamento organizzato da SG Publications, che ha concluso il Cannes Yachting Festival. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato 13 settembre sulla Croisette, alla presenza di ospiti di prestigio e personalità del settore, sono state sei le barche del Gruppo ad aggiudicarsi il primo posto, a conferma di un primato di bellezza, design e innovazione.

Questi gli Award:

- Riva 58’ Capri: “Best Exterior Design” nella categoria 45-64 piedi (13,70-19,50 m)

- Pershing GTX70: “Best Exterior Design” nella categoria 64-80 piedi (19,50-24 m)

- Ferretti Yachts 940: “Best Exterior Design” nella categoria 80-98 piedi (24-30 m)

- Riva 112’ Dolcevita Super: “Best Exterior Design” nella categoria 98-164 piedi (30-50 m)

- Ferretti Yachts 800: “Best Evolution Trophy”

- CRN Amor à Vida: “Best Layout Design” nella categoria 164-270 piedi (50-82 m)