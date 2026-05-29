Forlì, il Liceo Canova porta in scena il musical “Sixties”

E’ forte l’attesa al Liceo artistico e musicale Antonio Canova di Forlì per la “prima” del musical “Sixties”, in programma questa sera alle 20, al Teatro Diego Fabbri. Realizzato grazie al lavoro di diversi moduli didattici nell’ambito del progetto Piano Estate 2025-2026 “Echi di libertà: sinfonie per ogni voce”, ha coinvolto ben 150 studenti. «È un progetto molto ambizioso e unico - comunica l’insegnante Sara Bruschi - perché frutto dell’impegno di tanti giovani, che si sono occupati di ogni aspetto: canto, recitazione, danza, scenografia, trucco teatrale, costumi e orchestra. Per dare vita alla rappresentazione, la scuola ha attivato una fitta rete di laboratori specialistici guidati da professionisti del settore. Perfino la locandina, molto “smart” e avvincente, è stata ideata da alcuni studenti della classe 4°». Sixties è una rivisitazione del celeberrimo musical Hairspray. Ambientato nella Baltimore degli anni ’60, racconta la storia di Tracy Turnblad, una ragazza adolescente che sogna di ballare nello show televisivo locale The Corny Collins Show. Oltre la superficie colorata e musicale del film, la narrazione esplora tematiche profonde di accettazione, diversità e giustizia sociale. Tracy diventa il simbolo della lotta contro il pregiudizio: sfida i canoni estetici imposti dalla società, supera le barriere di classe e, soprattutto contribuisce a combattere la segregazione razziale, promuovendo l’integrazione nel mondo dello spettacolo. «Sexties - conclude la docente - evidenzia come la determinazione individuale e il coraggio civile possano generare un cambiamento collettivo, trasformando la televisione e la società in un luogo più inclusivo». Le canzoni e le coreografie non sono solo intrattenimento, ma diventano strumento di protesta e affermazione identitaria, sottolineando il potere della cultura popolare come veicolo di un’istanza molto chiara di cambiamento. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione, soprattutto per i posti in platea. Il pubblico potrà riservare le poltrone in modo semplice e immediato, scansionando il Qr code presente sulle locandine ufficiali dell’evento, oppure sul portale Ticket Source, o infine cliccando sul link dedicato alla biglietteria digitale dell’istituto. Per qualunque altra informazione si può consultare il sito istituzionale del Liceo Canova. Sixties è patrocinato dal Comune di Forlì.