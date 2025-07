Forlì, il Gruppo Olitalia investe 30 milioni

Il Gruppo Olitalia, gruppo industriale emiliano-romagnolo specializzato nel confezionamento e commercializzazione di oli e produzione di aceti, investe 45 milioni di euro negli stabilimenti di Forlì e di Spilamberto, dove invece si trova l’acetaia. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività a livello nazionale e nei mercati globali, dopo i risultati positivi registrati nel 2024. Il Gruppo, infatti, ha archiviato l’anno con un fatturato consolidato totale di oltre 311 milioni di euro (+10,5% rispetto al 2023), ha venduto più di 102 milioni di litri di olio e aceto (+4,2% sul 2023) e attualmente occupa 170 dipendenti. I risultati sono frutto di una strategia diversificata sul fronte dell’export, che oggi rappresenta il 41% del fatturato consolidato totale, e dello sviluppo di nuovi prodotti e canali di distribuzione. In particolare, per il sito di Olitalia di Forlì, dove si producono oltre 96 milioni di litri di olio, l’azienda investirà 30 milioni di euro per interventi infrastrutturali nella logistica e nell’ approvvigionamento energetico e per aumentare la capacità produttiva del 20%. Tra gli interventi principali si evidenziano la costruzione della nuova piattaforma logistica da 7.500 metri contigua all’azienda e destinata allo stoccaggio dei prodotti alimentari e alla movimentazione automatizzata; l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, 6 volte più potente dell’attuale, che consentirà una significativa riduzione dell’impatto ambientale; nuove linee di produzione ad alta efficienza e un innovativo sistema di filtrazione e stoccaggio, 34 nuovi serbatoi che aumenteranno la capacità di stoccaggio del prodotto sfuso di due milioni di litri, a temperatura controllata (16-18°C) per una migliore conservazione dell’olio. Olitalia ha chiuso il 2024 con un fatturato di 293,9 milioni di euro, in crescita del 12,4% rispetto al 2023, e volumi venduti di 96,5 milioni di litri di olio (+4% sul 2023). I canali principali sono la grande distribuzione, che ha superato i 91 milioni di euro di ricavi (+4,5% sul 2023) e il food service, con 34,8 milioni di litri venduti e un fatturato di 85 milioni di euro (+11,3% sul 2023).Positiva anche la performance sui mercati esteri, dove le vendite hanno raggiunto i 19,7 milioni di litri, generando un fatturato di 115 milioni di euro, pari a oltre il 40% del totale, con una particolare attenzione ai mercati asiatici come Taiwan, Sud Corea e Hong Kong. In questi mercati, Olitalia ha conquistato una solida quota di mercato nel canale retail.