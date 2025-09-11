Forlì, il “Gran Premio Nuvolari” nel salotto di Piazza Saffi venerdì 19 settembre

Motorsport sempre più protagonista a Forlì, che attende, con un evento speciale in piazza Saffi, il passaggio della 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari, venerdì 19 settembre. Confermando, dopo avere ospitato la 1.000 Miglia e il Ferrari tribute e in attesa della Modena 100 ore, “un’attenzione particolare al mondo del driving ma anche alla sostenibilità”. L’evento infatti ha un occhio di riguardo per l’ambiente, tra piantumazioni di alberi e borracce agli equipaggi per sostituire le bottiglie d’acqua in plastica. L’amministrazione comunale, conferma questa mattina alla stampa presentando l’appuntamento l’assessore allo Sport Kevin Bravi, “darà un sostegno sempre più importante a questo tipo di manifestazioni”. Il Gran premio dedicato al mitico “Nivola”, sorta di spin off della 1.000 Miglia di cui faceva parte, scatta da Mantova per raggiungere Siena, e ritorno, per 1.081 chilometri totali. A Forlì si caratterizzerà per una gara, non semplice dal punto di vista organizzativo, nel “salotto” da 12.000 metri quadrati di piazza Saffi. Ovviamente a passo d’uomo. Prima della prova le auto saranno a motore spento così da non causare problemi di inquinamento. Più nel dettaglio entra il referente dell’asd Mantova Corse, che organizza la gara, Marco Marani, sottolineando che a vigilare sulla buona riuscita c’è un “esercito” di persone: quelle che risolvono ogni problema lungo il percorso; i cronometristi e i tecnici di gara, oltre a 16 agenti della Polizia locale della Lombardia che aprono e chiudono il corteo di auto.