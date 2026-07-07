Forlì, il funzionario comunale va in pensione e saluta i colleghi con una commedia: “Se questo è un Umarell”

Dipendente comunale va in pensione mettendo in scena una commedia brillante.

La prima dello spettacolo satirico “Se questo è un Umarell” sarà rappresentata domani, alle 21, alla Rocca di Ravaldino. Protagonisti della pièce comica di Gianluca Laghi, funzionario del Comune di Forlì responsabile della gestione del Verde pubblico e privato, sono l’ambiente e alcuni dei colleghi di lavoro incontrati nei decenni prestati presso l’ente territoriale di piazza Saffi.

«Come molti di voi sapranno - ha scritto alcuni giorni fa in una mail interna - a partire dal 1° agosto sarò collocato a riposo dopo 33 anni di servizio in questa amministrazione, per raggiunti limiti di età. Per evitare i soliti riti dei saluti finali, conditi da pizzette, pasticcini, sermoni di addio, pacche sulle spalle, piagnistei, raccolta fondi per regalini più o meno azzeccati, ho deciso di mettere in scena, insieme ad altri colleghi (vecchi e nuovi), uno spettacolo di satira, sulla falsariga di altri rappresentati negli anni scorsi, col fine di sorridere insieme sulle nostre pene lavorative quotidiane, ivi compresi i personaggi coinvolti (colleghi, cittadini, amministratori)».

Laghi non è nuovo a queste performance. Già in passato ha messo alla berlina il proprio ambiente lavorativo, portando in scena spettacoli dal titolo eloquente: “Quando gli enti avevano la coda”, “Quel solito dannato luogo comune” e “La caduta dell’impero comunale”.

L’accesso all’Arena Rocca di Ravaldino, per assistere alla commedia “epilogo”, è ad offerta libera. E’ possibile prenotare i posti, telefonando, in orario rigorosamente d’ufficio, ai numeri 0543.712886 e 0543.712460. Il ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato forlivese “Ri-Evoluzione”, impegnata nel promuovere iniziative di supporto per le famiglie e l’intera comunità.