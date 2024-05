Forlì, il fratello fu ucciso e decapitato, è il giorno della sentenza per Daniele Severi: “Da due anni sono in carcere da innocente” VIDEO

È il giorno della sentenza per l’omicidio di Franco Severi, il 53enne agricoltore trovato decapitato il 22 giugno 2022 nelle vicinanze del suo casolare. La corte d’assise si è ritirata alle 11 per decidere il destino di Daniele Severi, fratello della vittima e accusato di omicidio aggravato e premeditato, occultamento di cadavere, atti persecutori, detenzione e porto illegale di arma. Proprio l’imputato ha chiuso questa mattina l’udienza dedicata alle repliche alle arringhe difensive dicendo: «Sono innocente e rigetto tutte le accuse nei miei confronti. Sono due anni che sono in carcere da innocente. Ho subito torture fisiche e psicologiche, lontano dai miei affetti più cari, mia moglie, i miei figli, mio nipote. Confido in una sentenza giusta». La sentenza è attesa nelle prossime ore.