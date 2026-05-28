Forlì, il finto agente immobiliare incassava gli acconti per affari mai conclusi ed era pure un evasore totale

I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena hanno scoperto un agente immobiliare abusivo attivo nella provincia forlivese. L’uomo, un italiano di 63 anni, operava, senza essere iscritto presso la Camera di Commercio, svolgendo l’attività di intermediazione per conto di nessuna agenzia immobiliare. L’individuazione è avvenuta dopo una complessa attività investigativa condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Forlì. Secondo quanto accertato, il mediatore abusivo ha operato con modalità sistematica tra febbraio 2021 e aprile 2026, promuovendo la propria attività anche attraverso i social network con annunci di vendita e locazione di immobili, contattando potenziali clienti. Lo schema fraudolento, al fine di commettere truffe ai danni di privati, veniva realizzato mediante la contraffazione digitale di timbri appartenenti a “ditte ignare” e l’utilizzo di firme false di ingegneri e tecnici inesistenti su capitolati d’opera, consentendo al professionista di incassare acconti per somme rilevanti, a fronte di vendite di immobili mai concluse.

L’esame della documentazione rinvenuta dai finanzieri nel corso delle indagini ha permesso di qualificare l’uomo anche quale “evasore totale”, ricostruendo una base imponibile ai fini delle imposte dirette sottratta a tassazione di oltre 300mila euro e un’IVA evasa per circa 70 mila euro.

Infine, gli approfondimenti investigativi svolti dalle Fiamme Gialle forlivesi hanno inoltre fatto emergere una indebita percezione di indennità di disoccupazione posta in essere dal falso mediatore per circa 20.000 euro, somma che è stata oggetto di sequestro preventivo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Alla luce delle risultanze investigative concluse, il finto agente immobiliare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per i reati di esercizio abusivo di una professione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata e falso materiale.