Forlì, il cuore d’oro di Manlio va veloce: dopo i 187 km al Tor des Geants fa una ricca donazione all’Ail

A settembre 2025 Manlio Faccini aveva preso parte al Tor des Géants: 330 km e 24.000 metri di dislivello tra i “giganti” delle Alpi, lanciando una raccolta fondi destinata a sostenere la produzione di un docufilm dedicato alla sua avventura e, con gli utili derivanti dal progetto, a realizzare una donazione in favore di AIL Forlì-Cesena.

La sua sfida si era interrotta dopo 187 km e 14.000 metri di dislivello: il fisico ha ceduto, il ginocchio gli ha impedito di proseguire e Manlio è stato costretto al ritiro, venendo recuperato in elicottero.

Una delusione enorme, ma non un fallimento. Il progetto infatti ha riscosso un grande interesse mediatico ed ha visto la partecipazione di tantissime persone che hanno sostenuto l’atleta forlivese durante il suo percorso, prima e dopo.

La donazione di 3.489 euro è stata annunciata in occasione del “Concerto per Gaetano”, evento tenutosi al teatro di Meldola in memoria di Gaetano Foggetti, giornalista e colonna del Corriere Romagna, scomparso per leucemia e legato alla storia personale di Manlio: era infatti compagno di stanza di suo zio, Manlio Leoni, cui l’atleta è particolarmente legato e da cui ha ereditato il nome. È in questa cornice che si è concluso ufficialmente il progetto di solidarietà.

A gennaio 2026 sarà pubblicato il docufilm, realizzato sotto la direzione dei registi forlivesi Alessandro Ceccarelli e Matteo Fortunati. Attualmente in produzione, il progetto diventerà uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione sul lavoro quotidiano di AIL accanto ai pazienti e alle loro famiglie, raccontando allo stesso tempo una storia vera di sport, resilienza e condivisione.

«Devo ringraziare tutti i sostenitori, gli amici, le aziende e le associazioni per il supporto che mi hanno dato in questo anno. So che 3.489 euro possono sembrare pochi di fronte alla grandezza della sfida che AIL e tante persone affrontano ogni giorno. Ma i passi piccoli, se messi in fila, diventano un cammino. Proprio come in montagna.»

«Ci tengo a ringraziare le realtà che hanno sostenuto questo progetto dal primo giorno: The North Face Italia, MicoSport, O2Up, GS Loft, Crinali Running Club, la Farmacia di San Martino in Strada – in particolare Eugenio Genesi – Golden Hour Media e AVIS di Rocca San Casciano.»