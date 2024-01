Forlì, il corso di laurea in Medicina cresce in fretta

Rinvio dei test di ammissione all’università di Medicina e ricorsi al Tar legati alle precedenti selezioni, non impensieriscono il corso di laurea del Campus di Forlì, che invece guarda al suo futuro con grandi prospettive, con aumento dei posti disponibili e nuovi studentati per combattere la carenza di affitti. Tutti temi che conosce molto bene Franco Stella, coordinatore del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia di Forlì.

«Il rinvio dei test di ammissione è una scelta del ministero dell’Università – spiega – si è deciso dopo la prova dei Tolc di passare a un concorso diverso di ammissione dove però le specifiche tecniche devono ancora uscire. Il concetto di base rimane: ci sarà una selezione e ci sarà un’ammissione, come non potrebbe essere diversamente, a numero chiuso. Poi come verrà effettuata non è stato spiegato. La mia opinione, che poi è condivisa con il gruppo dei presidenti di corso di laurea in Medicina nazionali, è che si andrà sempre sul mantenimento o aumento dei posti nei corsi di laurea. Non torneremo indietro».

Ma il rinvio del test potrà avere ripercussioni sul corso forlivese? «Non credo – preciso il coordinatore –. Il test si pensa di farlo a primavera, quindi è ampliamento dentro alla tempistica dell’anno accademico».

Anzi il futuro di Medicina a Forlì potrebbe essere più roseo, se anche il sindaco Gian Luca Zattini ha parlato di un incremento dei posti disponibili. «Abbiamo fatto delle simulazioni con anche il presidente del Campus Menegatti – racconta Franco Stella – e dal punto di vista logistico, inteso come posti aula, siamo arrivati a 180. Come possibilità di tirocinio, che rappresenta un altro imbuto importante, siamo in assoluto vantaggio rispetto ad altre città perchè l’Ausl Romagna permetterebbe un numero di posti in tirocinio gigantesco, proprio perchè è tra le prime Asl a livello italiano e di qualità alta. Noi siamo passati da 95 posti a 130 posti, 125 comunitari e 5 extracomunitari. Come tutti gli anni da quando abbiamo iniziato, Forlì si riempie molto velocemente. D’altra parte è un corso nato 4 anni fa, che si sta facendo conoscere adesso, anche tra gli studenti: la prima cosa che fa uno studente che vuole scegliere Forlì è quella di chiedere a chi studia qui come si trova e come si sente preparato. Ogni anno il gradimento aumenta. Chiaramente essendo un corso nuovo è ancora necessaria qualche rifinitura, però gli studenti sono contenti».