Forlì. Il concerto di Radio Bruno Estate fissato il 17 luglio

Come già era stato annunciato il concerto in piazza Saffi di Yoga Radio Bruno Estate torna a Forlì per il secondo anno consecutivo. L’appuntamento, quest’anno, è per mercoledì 17 luglio. «Siamo veramente felici di questo ritorno che è sinonimo di festa ma anche solidarietà - afferma l’assessora al centro storico Andrea Cintorino -, come dimostra il contributo di 30mila euro donato da Radio Bruno e Yoga a favore delle popolazioni alluvionate nel maggio dello scorso anno». Il concertone estivo, infatti, è tornato ad animare il cuore della città mercuriale nell’estate 2023, dopo un’assenza durata 12 anni. «Dopo il successo dello scorso anno, torneranno ad esibirsi tantissimi artisti di fama internazionale per quello che è il più grande evento di musica live dell’estate italiana» prosegue Cintorino. Per il momento è stata ufficializzata solamente la data, è ancora presto, invece, per svelare i nomi degli artisti che calcheranno il palcoscenico allestito in piazza Saffi.