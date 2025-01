Forlì. Il Conad Bengasi sostiene le scuole dell’Istituto Comprensivo 9 con una donazione

In occasione delle festività natalizie, il Conad Bengasi di Forlì ha scelto di sostenere le scuole dell’Istituto Comprensivo 9, che comprende i plessi di Villafranca, San Martino Villafranca e Roncadello, con una donazione di 3.500 euro. La somma è stata raccolta grazie a un’iniziativa solidale che prevedeva la devoluzione di 10 centesimi per ogni scontrino emesso dal 12 al 24 dicembre. Il gesto di generosità si è amplificato grazie alla decisione del socio Gualtiero Mariotti, gestore del punto vendita, di raddoppiare l’importo raccolto.

Mariotti ha consegnato l’intera cifra a Valerio Casadei e Barbara Sirri, rappresentanti delle associazioni dei genitori dei territori coinvolti.

“Essere vicini alla comunità”

«Riteniamo fondamentale dimostrare in maniera concreta il nostro impegno verso la comunità di cui facciamo parte – ha dichiarato Gualtiero Mariotti –. Con questa iniziativa, abbiamo voluto contribuire alla crescita delle nuove generazioni e ribadire, nel nostro piccolo, il valore fondamentale della scuola pubblica. La scuola è un luogo cruciale per la formazione dei giovani e per costruire una società democratica, inclusiva e aperta».

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai genitori e dalle scuole coinvolte, sottolineando l’importanza di una collaborazione tra imprese locali e istituzioni educative per il bene della comunità.