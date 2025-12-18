Forlì, il Comune riduce del 15% l’affitto dei suoi immobili commerciali in centro

Una riduzione del canone di affitto fino al 15% per tutti quegli immobili ad uso commerciale di proprietà del Comune situati nel centro storico forlivese.

È quanto stabilito in una delibera di giunta dell’assessore al patrimonio Vittorio Cicognani, in cui si manifesta la volontà dell’Amministrazione comunale “di intervenire a supporto degli esercizi pubblici del centro in un momento storico difficile per la vendita al dettaglio e i servizi di piccola e media ristorazione, con una diminuzione concreta e immediata, nella misura massima del 15%, dei canoni di locazione degli immobili di proprietà del Comune”.

“Questo intervento - spiega l’assessore Cicognani - è un ulteriore tassello del vasto ventaglio di provvedimenti messi in campo da questa Amministrazione per sostenere in maniera concreta la rivitalizzazione e l’attrattività del nostro centro. C’è chi critica per partito preso, senza avanzare proposte, e chi le cose le fa, passo dopo passo, cercando di dare soluzioni efficaci e tempestive per stimolare gli investimenti e l’apertura di nuovi negozi in centro storico. Diminuire gli affitti di nostra competenza ne è un esempio. Non solo perché significa andare ad incidere positivamente nelle tasche dei locatari, ma perché favorisce la sottoscrizione di nuovi contratti rendendo i locali sfitti appetibili per nuovi gestori. Tutto questo si aggiunge ai dehors gratuiti, alla sosta gratis durante il periodo natalizio, agli incentivi fino a 6mila euro per l’apertura di nuove attività, ai nuovi posti auto a servizio di chi lavora e passeggia in centro, al suolo pubblico gratuito per chi organizza eventi e manifestazioni e ai tanti segnali, grandi e piccoli, che abbiamo dato e continuiamo a dare per rendere il centro storico di Forlì ancora più bello, vivibile e attrattivo”.