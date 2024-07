Forlì, il Comune ricorda la strage di Fossoli e di Edo Bertaccini

Nella mattina di domenica 7 luglio, il Comune di Forlì rappresentato dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dal civico gonfalone scortato dai sovrintendenti della Polizia Locale Anna Bessi e Riccardo Rabitti, ha partecipato alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della Strage di Fossoli, presso il Campo di Fossoli in provincia di Modena. Il 12 luglio 1944 nel poligono di tiro di Cibeno a circa 3 km a nord di Carpi furono infatti trucidati sessantasette internati politici del campo di concentramento di Fossoli, persone provenienti da diverse regioni, di ogni età e professione, accomunati dall’essere oppositori del nazifascismo. Condotti sul posto in tre gruppi, furono fucilati sull’orlo di una fossa scavata il giorno prima da internati ebrei. Tra questi martiri della Resistenza figura anche un forlivese, Edo Bertaccini, che all’epoca era residente nella frazione di Coriano. Quando fu trucidato era appena ventenne. In suo onore è stato consegnato alla Città di Forlì un diploma commemorativo, in attesa della consegna della pietra d’inciampo che verrà donata al Comune entro l’estate e sarà collocata, in accordo con i familiari, nel prossimo autunno in occasione delle cerimonie per l’80° anniversario della Liberazione di Forlì.