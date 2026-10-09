Forlì, il Comune ha presentato alle scuole l’offerta sulla didattica museale

A Forlì l’Assessorato alla Cultura con i propri Musei Civici del Servizio Cultura Turismo propone per l’anno scolastico 2026-2027 un’ampia offerta di didattica museale, con visite animate, percorsi e laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. I progetti sono stati presentati ai docenti delle scuole forlivesi presso il Museo Civico San Domenico, martedì 6 ottobre.

Si è trattato di una giornata formativa dedicata alla presentazione del nuovo catalogo dell’Offerta Didattica e alla partecipazione ad un’attività di laboratorio. A seguire una visita guidata alla mostra “Spadini e Menzio. Sguardi in famiglia”.

“Siamo orgogliosi come amministrazione – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con delega alla Cultura – di offrire varie possibilità ad insegnanti e scolaresche, per entrare in contatto diretto con il patrimonio culturale, artistico e storico della città e del territorio. E’ uno degli investimenti più strategici per il futuro, poiché si favorisce il senso di appartenenza nel segno della consapevolezza, del rispetto, della responsabilità e della partecipazione in coloro che saranno cittadini adulti del domani”.

Le attività sono progettate secondo modalità operative e obiettivi formativi modulati a seconda dell’età scolare di riferimento e vedono protagonista il patrimonio culturale cittadino conservato nelle principali sedi museali: dalle collezioni del Museo Civico San Domenico con la nuova sezione dedicata ai “Grandi Donatori” e con i dipinti donati da Giuseppe Verzocchi al Museo Civico del Risorgimento di Palazzo Gaddi; dai dipinti e sculture di “Un Museo in Biblioteca” presso la BAS - Biblioteca Comunale Aurelio Saffi di Palazzo Romagnoli alla Rocca di Ravaldino, dai Mosaici del volo al Giardino della Casa Museo “Villa Saffi”.

Le attività riservate alla scuola dell’infanzia sono a cura dell’Atelier “Come Ti di Luna” - Unità di Coordinamento pedagogico 0-18 del Comune di Forlì, mentre le attività riservate alle scuole primarie e secondarie sono a cura dell’Unità Musei del Servizio Cultura Turismo del Comune, in collaborazione con “Immaginante”, gruppo di lavoro specializzato in attività di didattica museale.

Per informazioni e prenotazioni è attivo un servizio di Segreteria, raggiungibile all’email didattica.musei@comune.forli.fc.it e il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 18.00 al numero tel/whatsapp 333 6133858.

Le brochure contenenti le proposte dell’Offerta Didattica dei Musei Civici di Forlì sono consultabili on line al link https://www.scopriforli.it/servizi/turismo_cultura/dettaglio.aspx?ID=2232