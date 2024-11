Forlì, il comandante regionale della Guardia di Finanza visita i reparti della provincia FOTOGALLERY

Nella giornata di venerdì 8 novembre, il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai reparti della provincia di Forlì-Cesena. L’Autorità Regionale, dalla quale dipendono tutte le Fiamme Gialle emiliano-romagnole, è stata accolta dal comandante provinciale, Colonnello Vito Pulieri, nella storica sede forlivese di piazza Dante, dove ha incontrato i militari del Comando provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo, ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto e il proprio plauso per l’impegno profuso a salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati. Il Generale Kalenda ha anche manifestato apprezzamento per l’importante opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo compiuto dalla Sezione di Forlì dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, presente con una sua delegazione a riprova del forte legame esistente tra le Fiamme Gialle in servizio e quelle in congedo. Nel corso della mattinata l’Alto Ufficiale ha poi partecipato alla cerimonia di consegna dell’opera pittorica che il maestro forlivese Ido Erani ha realizzato per il Corpo, in segno di riconoscenza per l’impegno dei Finanzieri di Forlì-Cesena nell’affermazione dei principi di legalità, giustizia ed equità, a difesa delle libertà economiche di cittadini e imprese.

Allo «speciale» momento - impreziosito dall’Inno Nazionale cantato dal soprano Eleonora Benetti - erano presenti anche il Prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il presidente del Tribunale, Massimo Di Patria, oltre al vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza e a numerose altre autorità civili e militari della provincia, alle quali il comandante regionale ha ribadito il pieno e leale sostegno delle Fiamme Gialle nell’azione di contrasto ai fenomeni illeciti più gravi e insidiosi per l’integrità del sistema economico-produttivo del territorio. Accompagnato dal comandante provinciale, il Generale Kalenda ha visitato successivamente la Tenenza di Cesenatico e il Gruppo di Cesena, dove ha incontrato i rispettivi militari, complimentandosi con loro per la professionalità e la dedizione profusa nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali. A Cesenatico, l’Ufficiale Generale ha salutato anche il sindaco Gozzoli, rinnovandogli la più ampia collaborazione istituzionale per intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell’economia legale.

Il Comandante Provinciale, nel ringraziare il Comandante Regionale per l’attenzione che rivolge costantemente ai suoi Finanzieri, ha assicurato un sempre maggiore impegno delle Fiamme Gialle di Forlì-Cesena per garantire il fondamentale presidio di sicurezza economico finanziaria a tutela del bilancio degli Enti pubblici locali, dello Stato e dell’Unione europea.