Forlì, il cliente citofona in casa dello spacciatore, ma dentro c’è la Polizia che perquisisce: un arresto

Operazione della Polizia di Stato di contrasto al traffico di stupefacenti a Forlì che ha portato all’arresto di un albanese, da anni residente in città, già conosciuto negli ambienti della microcriminalità della Romagna.
Gli investigatori della Questura hanno notato un via vai sospetto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, che riceveva persone apparentemente estranee alla cerchia delle amicizie e di familiari. Sono stati effettuati quindi diversi servizi di pedinamento ed appostamento in attesa del momento più opportuno per il blitz. Gli incontri in casa, infatti, erano brevi e ripetuti, segni di una possibile cessione di stupefacente, come hanno effettivamente riscontrato gli investigatori della narcotici.