Forlì, il cliente citofona in casa dello spacciatore, ma dentro c’è la Polizia che perquisisce: un arresto

Gli investigatori della Questura hanno notato un via vai sospetto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, che riceveva persone apparentemente estranee alla cerchia delle amicizie e di familiari. Sono stati effettuati quindi diversi servizi di pedinamento ed appostamento in attesa del momento più opportuno per il blitz. Gli incontri in casa, infatti, erano brevi e ripetuti, segni di una possibile cessione di stupefacente, come hanno effettivamente riscontrato gli investigatori della narcotici.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione, effettuato anche con l’ausilio di cani antidroga, è stato accertato che l’uomo era in procinto di preparare altre dosi di cocaina, tant’è che mentre i poliziotti della Squadra Mobile erano dentro ed impegnati nella perquisizione, ha suonato al citofono un “cliente” che voleva prendere la “roba”. Tuttavia, non appena si è reso conto della presenza della Polizia, è fuggito immediatamente.

I poliziotti, dopo un’attenta perquisizione hanno recuperato 55 grammi di cocaina, 350 euro in contanti, e materiale per il confezionamento. Sono state ritrovate, inoltre, una pistola e una quarantina di munizioni, tra cui munizionamento da guerra.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. All’esito della convalida, il Giudice, proprio per i rischi e la pericolosità dell’uomo, ha applicato la custodia in carcere.