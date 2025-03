Forlì, il circolo Acli “Valli” propone eventi per la mostra sul ritratto al San Domenico

Sono 14 gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero, che spazieranno dalla musica al cinema, dal teatro alla danza ottocentesca e sperimentando la convivialità enogastronomica. Si può sintetizzare così la rassegna “I volti allo specchio della città. Ritratto e autoritratto fra arte e società”, promossa dal circolo Acli “Lamberto Valli Aps” insieme alla rete di 18 realtà, tra associazioni ed enti con cui collabora, e collegata alla mostra “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie” allestita ai musei San Domenico. «Il circolo “Valli” – spiega la presidente Alessandra Righini – partecipa da dieci anni alla opportunità che la Fondazione della Cassa dei Risparmi ha posto in essere con il bando collegato alle mostre. Questi eventi si vogliono già inserire in quel percorso che ha individuato come obiettivo di fare Forlì, con la collaborazione di Cesena, la capitale della Cultura italiana nel 2028. Obiettivo ambizioso che a nostro avviso tutto il mondo culturale forlivese deve condividere come grande occasione di crescita anche per tutto il mondo associativo». Si parte sabato alle 17 con l’evento musicale “I quadri di un’esposizione” che si terrà nella sala degli affreschi dei Musei San Domenico. Il pianista Salvo Nicolosi eseguirà musiche del compositore russo Mussorgsky e l’introduzione sarà di Filippo Panieri e di Alessandra Righini. Per il programma completo consultare il sito www.aclivalli.it o le pagine social del circolo.