Forlì, il cerchione di un’auto esplode: le schegge gli tranciano una mano e lo colpiscono all’occhio, un 75enne rischia la vita, grave anche il collega

Terribile incidente nella tarda mattinata di oggi a Forlì in via Mario Persiani, tra San Martino in Strada e Carpena in una zona di capannoni e imprese artigianali. Una terribile esplosione nel garage del Team Piloti Forlivesi ha tranciato la mano e trafitto un occhio a un uomo di 75 anni, colpito dalle schegge di un cerchione. L’uomo è stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cesena e rischia la vita. Ferito anche un altro meccanico coetaneo del collega, portato in ambulanza all’ospedale di Forlì.

Dalle prime ricostruzioni, i due uomini stavano innestando uno pneumatico all’interno di un cerchione, quando per cause in via di accertamento il cerchione è letteralmente esploso, con schegge di ferro ovunque. Terribile la scena a cui si sono trovati di fronte i primi soccorritori, con il ferito più grave portato con codice di massima gravità a Cesena. Ferite più lievi, ma condizioni critiche anche per il collega, trasportato a Forlì. Sul posto indaga la Polizia di Stato, intervenuta con due volanti insieme a Vigili del fuoco e Scientifica. Presenti anche gli ispettori dell’Usl e la Medicina del Lavoro.