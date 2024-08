Forlì, il cda di Unieuro si spacca sul prezzo della proposta di acquisto dalla Francia

Pur approvando all’unanimità il comunicato relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio azionario promossa da Fnac Darty e Ruby Equity Investment, il consiglio di amministrazione di Unieuro riunito nel pomeriggio del 28 agosto 2024 si è diviso sulla congruità del corrispettivo. In una nota diffusa si legge infatti che il management, “preso atto delle fairness opinion rilasciate dagli advisor finanziari Equita Sim e Mediobanca Banca di Credito Finanziario” che - con l’applicazione di metodologie valutative in parte differenti - hanno ritenuto congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell’offerta (determinato in 9 euro e 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione di Fnac Darty quotate su Euronext Paris per ogni azione Unieuro apportata all’offerta), “non ha raggiunto una maggioranza circa tale valutazione di congruità, registrando cinque consiglieri che hanno ritenuto lo stesso non congruo, cinque consiglieri che lo hanno ritenuto congruo e un consigliere che si è in merito astenuto”.

Il cda, inoltre, ha unanimemente rilevato alcune criticità con riferimento alle informazioni fornite dagli offerenti circa le motivazioni della proposta, i programmi futuri e le eventuali operazioni straordinarie successive all’offerta stessa, confrontati con gli obiettivi strategici avviati e perseguiti dal gruppo Unieuro e comunicati al mercato.