Forlì, il Cau sorgerà all’ospedale “Morgagni Pierantoni”

Il Cau di Forlì sorgerà nel polo ospedaliero e potrebbe essere operativo entro fine anno. È stata dunque individuata l’area che accoglierà il nuovo Centro di assistenza e urgenza che ha l’obiettivo di sgravare il Pronto soccorso dai casi non urgenti fornendo ai pazienti risposte più celeri. «Abbiamo aperto una procedura di parere con la Soprintendenza per la realizzazione del Cau di Forlì nella parte posteriore del padiglione Allende» spiega il direttore dell’ospedale “Morgagni- Pierantoni”, Giorgio Martelli. Si tratta, dunque, del primo passo per la realizzazione di un’opera molto attesa in città. «La struttura si sviluppa al piano terra e l’area sarà collegata con il resto dell’ospedale – prosegue –. Ci saranno tre ambulatori, una sala di attesa e una deputata all’accettazione dei pazienti».

