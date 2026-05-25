Forlì, il caso Electrolux al Ministero. Il sindaco Zattini: “Saremo sempre al fianco dei lavoratori”

Incontro a tema Electrolux oggi al Ministero per le Imprese e il Made in Italy. Presente anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “Il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di tutti i lavoratori, donne e uomini, mamme e papà, dello stabilimento Electrolux di viale Bologna. Ogni posto di lavoro ha un nome e un cognome. Per ognuna di questa persone ci batteremo a testa alta e andremo fino in fondo. Faremo sentire forte la nostra voce contro una manovra di licenziamenti collettivi che ipoteca vite, lavoro e filiere”.