Forlì. “Il Carnevale dei desideri” ha riempito piazza Saffi con spettacoli, musica, colori e tanta allegria FOTOGALLERY

Forlì
  • 08 febbraio 2026
Il carnevale in piazza Saffi (fotoservizio Fabio Blaco)
Piazza Saffi gremita per il “Carnevale dei desideri” nonostante una leggera pioggia comparsa a metà pomeriggio. Le tante famiglie arrivate con i bambini in maschera per passare un pomeriggio in allegria non hanno rinunciato allo spettacolo e ricco di colpi di scena, di colori e di musica. A sfilare attorno a piazza Saffi sono stati una serie di personaggi di fumetti e cartoni animati, accompagnati da trampolieri coloratissimi e principesse bellissime che hanno percorso la piazza a suon di musica. Poi sono partiti gli spettacoli e una marea di coriandoli che hanno animato la festa regalando suggestioni e gioia soprattutto ai più piccoli.

