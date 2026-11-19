“Ho partecipato all’autopsia. Mi trovavo a pochi metri dal tavolo dove la dottoressa Donatella Fedeli stava lavorando, quando mi ha fatto cenno di avvicinarmi. Ho visto la mano della dottoressa che comprimeva il cuore e che dall’organo uscivano bollicine. “Questo non deve accadere”, ha commentato la dottoressa”. È uno dei passaggi della testimonianza di Roberto Moretti, capitano dei Carabinieri, che oggi ha testimoniato - con altri esponenti dell’Arma che hanno svolto le indagini - in Corte d’Assise a Forlì, dove si svolge il processo che vede Luca Spada accusato di aver ucciso l’85enne Deanna Mambelli con un’iniezione di aria. Nella sua testimonianza Moretti ha ripercorso tutta la vicenda, partendo dall’avvio delle indagini a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’operatrice della Croce rossa Martina Valente, in merito a diversi episodi, con morti sospette, che vedevano sempre presente lo Spada.

“Lo Spada è sempre stato collaborativo, ma una cosa mi ha colpito: rideva sempre, anche quando lo abbiamo arrestato. Per me un atteggiamento incomprensibile”, ha detto Moretti quando gli è stato chiesto se Spada fosse stato collaborativo durante le varie fasi delle indagini e dell’arresto.

Su questo particolare ha successivamente replicato, con i giornalisti, l’avvocato Marco Martines della difesa. “Spada ha commesso l’errore di sottovalutare la gravità di quanto gli stava accadendo - ha sostenuto il legale - Di fronte a tutto ciò, invece che con la disperazione o l’ira, ha reagito con l’ironia: un atteggiamento, in base alla mia esperienza, umano e comprensibile”.