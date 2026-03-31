Forlì, il canestro più bello di Rappini: ha vinto la sua battaglia per la palestra della scuola elementare

Sono stati finalmente sistemati i canestri alla scuola elementare “Mellini” di Carpena e quindi i bambini potranno fare attività di pallacanestro. Una lunga battaglia che ha visto come protagonista il giornalista Fabrizio Rappini, che ha fatto sentire più volte al Comune la necessità di installare l’attrezzatura. «I primi ringraziamenti – ha scritto Rappini su facebook – li faccio ai bambini alle insegnanti e a tutto il personale della scuola che in palestra mi hanno fatto trovare un cartello che mi ha commosso: “Grazie Fabrizio, dalla scuola Mellini”. Proseguendo con i ringraziamenti voglio farli al Comune che ha comprato i canestri e agli operai che li hanno montati. Devo dire che chi ha fatto l’ordine dei canestri è stato molto bravo. Quelli installati, infatti, sono di ultima generazione. Di quelli che si possono alzare e abbassare in tre posizioni. Adatti quindi sia ai bambini più grandi (quarta e quinta) sia a quelli più piccoli (prima, seconda e terza). Ora, però, il mio impegno non lo voglio terminare. Ho intenzione di presentare un progetto per dare vita a una attività di Easy basket».