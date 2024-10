Forlì, il candidato De Pascale visita la città in vista delle elezioni VIDEO

Doppio appuntamento nel Forlivese per il candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Lunedì mattina ha dapprima incontrato simpatizzanti e alcuni operatori del mercato ambulante, per poi recarsi nella se del comitato elettorale del Pd, in corso Garibaldi, 2, accompagnato dai candidati al consiglio regionale Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi; nel pomeriggio si è spostato al Castello di Cusercoli,per un incontro pubblico con la cittadinanza, sempre insieme ad Ancarani e Valbonesi e alla segretaria territoriale del Pd forlivese Gessica Allegni. «Siamo attivi perchè anche da questa campagna elettorale e dal nostro progetto di regione, pensiamo che anche la città di Forlì possa trarre energia, forza, slancio dopo gli eventi tragici dell’anno scorso che l’hanno colpita in maniera molto forte. Vogliamo che nel nostro progetto di Emilia-Romagna e Romagna ci sia tanta Forlì». Anche ieri decine di simpatizzanti hanno seguito la passeggiata per il centro di De Pascale. «Nel mio tour nel Forlivese ho trovato un clima di grande ascolto. Abbiamo vissuto con grande preoccupazione gli eventi meteo di questo autunno, però ovunque sia stato a Forlì ho trovato grande entusiasmo, anche un po’ di orgoglio romagnolo, perchè non va nascosto. E poi ho trovato anche un centrosinistra forlivese che da queste elezioni può trovare slancio, può essere l’incipit di una proposta nuova anche sulla città».