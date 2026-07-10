Forlì. Il bar solidale arredato grazie e Unicredit

Inclusione, lavoro e rigenerazione urbana si sposano a Chicchiamo, bar sociale in Corso Mazzini a Forlì. Grazie al progetto di CavaRei, sostenuto da UniCredit Attraverso il Fondo Carta Etica, la Region Centro Nord della banca ha arredato il locale della cooperativa sociale che dal 2018 si impegna nel rendere la fragilità delle persone e la vulnerabilità una ricchezza per tutta la comunità. Gli eventi realizzati in questa zona della città, infatti, “porteranno l’iniziativa a conoscenza di un numero sempre maggiore di persone, contribuendo a riqualificare la zona con le proposte di Chicchiamo”, fa sapere Unicredit. La nuova attività di inclusione aperta da Cavarei nel febbraio scorso offre lavoro a cinque persone, di cui tre con fragilità e altri in formazione potranno esercitarsi al lavoro di barman. CavaRei è un’impresa sociale che offre servizi per la disabilità, attraverso percorsi occupazionali e progetti di vita autonoma, in profonda connessione con la comunità e il territorio. Ad oggi la Cooperativa si prende cura di oltre 160 persone con disabilità, di cui 45 vivono in tre residenze dedicate. “E’ grazie alla fiducia che la comunità rinnova ogni giorno a CavaRei che possiamo sviluppare progetti di innovazione sociale- commenta Maurizia Squarzi, presidente CavaRei- Già in passato Carta Etica ha aiutato le attività della cooperativa per offrire percorsi di inserimento lavorativo significativo. Per questo ringraziamo UniCredit per aiutarci a far crescere una comunità inclusiva”. Il meccanismo alla base di Carta Etica UniCredit è semplice: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, la banca destina il 2 per mille dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo.

Dal 2005 a oggi il Fondo Carta Etica ha raccolto oltre 47,8 milioni di euro a beneficio di oltre 1.600 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, ricorsa l’istituto di credito.