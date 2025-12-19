Forlì, il bar “La Perla” compie 40 anni: “Corso Diaz è cambiato, ma noi restiamo qui”

Ci sono saracinesche che, quando si alzano, non sollevano solo metallo, ma aprono un album di ricordi lungo una vita. È il caso del bar “La Perla”, presidio storico di corso Diaz, 37, che ieri ha festeggiato un traguardo sempre più raro nel mondo del commercio moderno: i 40 anni di attività. Al timone, oggi come allora, ci sono loro: Maria Pia e Franco Stacchini, marito e moglie, uniti nella vita e dietro il bancone da quattro decenni. Un’avventura iniziata con quel pizzico di audacia che solo il tempo sa trasformare in saggezza. «Abbiamo aperto che eravamo giovanissimi - raccontano i titolari -. All’epoca avevamo addosso tutto l’entusiasmo e, diciamocelo, anche l’incoscienza dei vent’anni». Il bar “La Perla” è stato, a suo modo, un precursore. «Siamo stati tra i primi ad avere i tavolini con i posti a sedere. Ricordo ancora i clienti che, vedendo la sala piena, esclamavano quasi rassegnati: “c’è troppo da aspettare”. Oggi fa sorridere pensarci, ma allora era il segno di un fermento continuo». Dal bancone la coppia ha visto corso Diaz cambiare pelle più volte. Hanno vissuto l’epoca d’oro del cinema e del teatro, poi è arrivata l’università, portando nuova linfa e volti giovani. La vera linea di demarcazione, però, è fissata nel 2007, l’anno del grande restyling estetico della via. «Il corso è stato riqualificato, ma paradossalmente le cose hanno iniziato a cambiare in peggio - spiegano Maria Pia e Franco -. Lo spostamento di alcuni uffici strategici e dell’Università hanno sottratto quel passaggio quotidiano e “meccanico” che alimentava il locale. Non solo, negli anni si è persa la consuetudine del giro in piazza, specialmente il sabato pomeriggio. Poi c’è stata anche la parentesi del Covid, che certamente non ci ha aiutati». Nonostante le difficoltà e la consapevolezza che «forse dietro un bancone oggi servirebbe l’energia di un giovane», la coppia non molla. Il bar “La Perla” resta lì, un baluardo di cortesia e tradizione dove, in fondo, il caffè ha ancora lo stesso aroma di quella mattina del debutto.