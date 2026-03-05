Forlì, il 9 aprile arriva la Nazionale Cantanti nel nome di Silver Sirotti

La Nazionale cantanti arriva a Forlì in una serata dedicata all’eroismo di un grande forlivese. Nella notte tra il 3 e 4 agosto del 1974 esplose una bomba all’interno di un vagone del treno Italicus che causò la morte di 12 viaggiatori e il ferimento di moltissimi altri. Un ferroviere di nome Silver Sirotti, di 24 anni, nell’intento di portare soccorso, munito di estintore entrò nel vagone in fiamme e riuscì a mettere in salvo tre persone ma con l’obiettivo di salvarne altre perse la vita. Silver Sirotti è stato un eroe, una persona perbene, una persona normale che non ha esitato a buttarsi nella mischia sapendo di rischiare tutto.

Per l’estremo sacrificio della vita, la Presidenza della Repubblica gli ha conferito nel 1975 la medaglia d’oro al valor civile. Per sottolineare il valore del suo esempio, la famiglia Sirotti, il Comune di Forlì, Avis Comunale (che nel 2026 festeggia il 90° della propria fondazione) e il Club Forza Forlì hanno coinvolto la Nazionale Italiana Cantanti, bandiera nazionale della solidarietà. Così giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20, presso lo stadio Morgagni, Silver Sirotti verrà ricordato con un evento benefico: la Partita del Dono. La Nazionale Italiana Cantanti scenderà in campo contro la Team Silver 1974, formazione composta da amici e compagni di gioventù del ferroviere, con la partecipazione di volti noti del territorio. L’incasso sarà devoluto in beneficenza a favore di AVIS, ADMO e AIDO. La prossima settimana sarà attivata la biglietteria online.