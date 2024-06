Forlì, il 7 luglio la Granfondo in memoria di Fabio Casartelli. Davide Cassani: “Una giornata importante” VIDEO

Un grande campione scomparso troppo presto, ricordato in una serata del Panathlon Club Forlì, alla presenza della moglie, e di molti suoi cari amici. Anche però l’occasione per presentare una Granfondo, che si svolgerà a Forlì e che sarà dedicata proprio alla memoria di Fabio Casartelli, ciclista campione olimpionico a Barcellona nel 1992 scomparso in un incidente di gara nel 1995.

All’evento, ieri sera, hanno partecipato, in qualità di ospiti, Annalisa Rosetti, moglie di Fabio, Milva Rossi, vicepresidente del Coni dell’Emilia Romagna, Andrea Gualtieri, vice comandante dei Vigili Urbani di Forlì, e Davide Cassani, ex commissario tecnico della squadra italiana di ciclismo e voce RAI per Giro d’Italia e Tour de France. A fare da padrona di casa Marilena Rosetti, presidente del Panathlon Forlì.

Disseminati nei tavoli del bellissimo salone Aurora di Palazzo Albicini c’erano anche Roberto Conti e Fabiano Fontanelli, due ciclisti che prima di seguire Marco Pantani hanno militato nella Ariostea, la stessa squadra di Casartelli fino al 1994, e Augusto Baldoni.

La prima degli ospiti a parlare è stata Milva Rossi: “Fabio era umile e gentile, lo conoscevo bene. Il Coni regionale ha il compito di diffondere lo sport, per questo abbiamo deciso di essere al fianco di Annalisa per realizzare il prossimo 7 luglio la prima Granfondo di Forlì dedicata alla memoria di Casartelli. Sarà una gara non competitiva, che vedrà la partecipazione di tutti, dai bambini agli adulti. Non conta vincere, si vince se i partecipanti saranno molti”. Subito dopo ha preso la parola Annalisa Rosetti: “La Granfondo arriva a Forlì dopo molti anni. Ho infatti deciso di dedicarmi a mio figlio, e per molto tempo non ho pensato a programmare qualcosa per ricordare Fabio. È stato per me emozionante scoprire che la gente non ha dimenticato mio marito a trent’anni dalla sua scomparsa - ha affermato la moglie di Casartelli -. Ma ciò a cui tengo di più è ricordare che ha vinto l’oro olimpico a Barcellona 92”. L’evento sportivo che si terrà a Forlì prevede già la partecipazione di tanti giovanissimi: “La Granfondo è stata progettata assieme a Milva e ad altri amici di sempre. È la prima edizione - ha proseguito Annalisa Rosetti - e sono contenta di averla promossa. Quello che più mi rende felice è la grande partecipazione dei bambini, è tutto molto bello”.

“Nella Granfondo non ci sarà né un primo né un ultimo, questa è la cosa più importante. Abbiamo voluto bene a Fabio perché lui si faceva voler bene. E la partecipazione a questa manifestazione di tanti bambini - ha concluso Davide Cassani - è la cosa che dà senso e compiutezza a questo ricordo di Fabio”.