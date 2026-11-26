Scatta anche a Forlì il conto alla rovescia per il Black Friday di domani. Secondo l’indagine sulle intenzioni di spesa illustrata dal direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, Alberto Zattini, a livello cittadino sarà il 65,2% dei consumatori ad approfittare degli sconti. Una percentuale in lieve flessione rispetto al 70,2% registrato nel 2025, ma accompagnata da una capacità di spesa che dimostra una sostanziale tenuta: il budget medio si attesta infatti a 262 euro, appena sei euro in meno rispetto ai 268 dello scorso anno, con più della metà degli acquirenti (il 52,6%) pronta a investire una cifra compresa tra i 100 e i 300 euro.