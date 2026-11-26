Scatta anche a Forlì il conto alla rovescia per il Black Friday di domani. Secondo l’indagine sulle intenzioni di spesa illustrata dal direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, Alberto Zattini, a livello cittadino sarà il 65,2% dei consumatori ad approfittare degli sconti. Una percentuale in lieve flessione rispetto al 70,2% registrato nel 2025, ma accompagnata da una capacità di spesa che dimostra una sostanziale tenuta: il budget medio si attesta infatti a 262 euro, appena sei euro in meno rispetto ai 268 dello scorso anno, con più della metà degli acquirenti (il 52,6%) pronta a investire una cifra compresa tra i 100 e i 300 euro.

L’appuntamento di fine novembre si conferma sempre meno uno sfizio estemporaneo e sempre più il vero apripista dello shopping natalizio: sette acquirenti su dieci (il 70%, in crescita rispetto al 66,7% del 2025) destineranno infatti almeno una parte del proprio budget ai regali da mettere sotto l’albero. In cima alla lista dei desideri restano i grandi classici come l’abbigliamento (56,2%) e l’elettronica (53,5%), seguiti dai prodotti per la cura della persona, che segnano un balzo significativo toccando il 47% (+7,7 punti). Crescono anche gli articoli per la casa e l’arredamento (dal 27% al 34,2%) e lo sport (25,2%), mentre mantengono posizioni solide giocattoli (38%), calzature (37,2%), libri ed ebook (37%) ed enogastronomia (35,9%).

Sul fronte delle modalità d’acquisto, non c’è guerra tra digitale e commercio tradizionale, bensì integrazione. Il 72,1% dei forlivesi comprerà infatti sia online sia nei negozi fisici e, nel complesso, il 77,4% effettuerà almeno una parte delle spese nei punti vendita del territorio. A portare i clienti tra gli scaffali sono la possibilità di vedere e provare i prodotti (55,3%), le promozioni convenienti (47,4%), la disponibilità immediata della merce senza attese di consegna (37,9%) e la semplicità nella gestione di resi e assistenza (35,6%).