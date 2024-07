Forlì, il 2 agosto omaggio a Silver Sirotti a Bologna

Venerdì 2 agosto il presidente del consiglio comunale di Forlì Loris Ceredi, accompagnato dal civico gonfalone, parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. La manifestazione, organizzata dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, avrà inizio con il ritrovo in Piazza Nettuno, a Bologna. Il corteo raggiungerà la stazione ferroviaria dove interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle ore 10.25 il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Al termine della manifestazione avrà luogo anche un momento di ricordo del sacrificio del forlivese Silver Sirotti, ferroviere e medaglia d’oro al valor civile, deceduto il 4 agosto 1974 nell’attentato al treno Italicus di cui ricorre il 50° anniversario. Come tutti gli anni, Silver Sirotti sarà ricordato presso il cippo a lui dedicato al primo binario dello scalo ferroviario bolognese.

Si ricorda che in onore di Silver Sirotti è prevista la cerimonia istituzionale che si svolgerà a Forlì domenica 4 agosto alle ore 10 al parco Sirotti di via Ribolle. Il programma sarà completato da due concerti serali, organizzati insieme ad AVIS Forlì e proposti dall’Intercity Gospel Train Orchestra all’Arena Rocca di Caterina di Forlì domenica 4 e lunedì 5 agosto con inizio alle ore 21. Inoltre, dopo l’apertura dell’anno scolastico, nel mese di ottobre, verrà organizzata una grande iniziativa dedicata agli studenti e incentrata sul valore di Silver Sirotti. L’evento sarà affiancato anche da una manifestazione sportiva che è in fase di preparazione.