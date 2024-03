Forlì, il 19 marzo inizia lo smontaggio della pensilina in piazza Saffi

È tempo di novità per piazza Saffi. A breve, infatti, inizieranno i lavori di smontaggio della pensilina e al suo posto verrà collocato un palco fisso per gli eventi estivi. «È questione di giorni, il 19 marzo si parte ufficialmente con il disallestimento – dice l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. Da programma serviranno circa tre o quattro mesi per eseguire l’intervento di riqualificazione e restauro della pensilina, non essendo mai stata spostata prima non abbiamo ancora contezza del suo stato conservativo e se saranno necessari ulteriori interventi di recupero».

Una volta rimossa dall’attuale collocazione proprio davanti al palazzo delle Poste, la struttura dovrà essere riqualificata prima di essere assemblata nuovamente per trovare un’altra sistemazione. «Trattandosi di un’operazione complessa e delicata – prosegue l’assessore –, se la pensilina avrà tutte le caratteristiche adeguate contiamo di posizionarla in viale Salinatore, all’altezza del liceo artistico e musicale “Canova”. Oltre ad esserci lo spazio ideale, sarebbe al servizio dei tanti studenti delle scuole superiori che gravitano in quella zona».