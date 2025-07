Forlì, il 13 luglio la tappa del Giro d’Italia donne

La città di Forlì e piazza Saffi faranno da cornice all’ottava e ultima tappa del “Giro d’Italia femminile 2025”, la corsa italiana che verrà disputata dal 6 al 13 luglio per un totale di 939,6 chilometri. L’anno scorso fu Elisa Longo Borghini a trionfare, quest’anno sarà proprio la campionessa italiana a tentare di bissare il successo del 2024. Quella forlivese sarà, con ogni probabilità, la tappa in cui le atlete delle 22 squadre si giocheranno il tutto e per tutto per il titolo. Si partirà domenica 13 luglio alle 10.30 da piazza Saffi, dove verrà allestito il villaggio, per poi uscire dal centro prendendo corso Garibaldi. Le cicliste raggiungeranno Porta Schiavonia e percorreranno viale Bologna, dove all’altezza della Fondazione Dino Zoli sarà allestito il “Km 0”. Una volta lasciata Forlì, dopo 134 km, la carovana finirà la sua corsa all’Autodromo Enzo Ferrari di Imola. Per l’occasione saranno inibite al traffico anche piazza del Duomo, via delle Torri, piazza XX Settembre e piazza Ordelaffi. “In occasione del Giro d’Italia femminile, impiegheremo 25 agenti sul percorso oltre a una cinquantina di volontari - dice il vicecomandante della Polizia locale di Forlì, Andrea Gualtieri -. Il personale impegnato per la manifestazione sarà, per la prima volta, tutto al femminile. Nei giorni precedenti l’ultima tappa della competizione procederemo con un’informativa capillare nei confronti di residenti e attività, nonostante la gara sia in programma di domenica, proprio per ridurre al minimo i disagi e garantire una giornata di festa”. Il 13 luglio il Giro d’Italia femminile 2025 sarà trasmesso su Rai Sport e Rai 2. “Un evento che si inserisce all’interno di un calendario importante per il ciclismo, dove ancora una volta lo sport fa da traino al nostro turismo - afferma l’assessore Kevin Bravi -. Questa tappa auspichiamo possa essere propedeutica al ritorno a Forlì anche del Giro d’Italia”.