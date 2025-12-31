Forlì, il 1° gennaio la Marcia della pace

L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, con il nuovo responsabile, Cesare Visotti, organizza giovedì 1 gennaio 2026 la Marcia della pace con ritrovo alle 15.45 alla stazione ferroviaria di Forlì (lato piazzale Martiri d’Ungheria). Lungo il percorso ci saranno le testimonianze dell’associazione Papa Giovanni XXIII, del Servizio diocesano Migrantes e dell’associazione Regnoli41. Sul sagrato della basilica di San Mercuriale ci sarà la consegna alle autorità civili del Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale della Pace che ha come tema “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”. Altra sosta in piazza Ordelaffi con una testimonianza sui progetti di accoglienza della Caritas diocesana. Conclusione in Cattedrale alle 17.30 con la messa presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza. Le offerte raccolte in questa occasione saranno destinate al Patriarcato di Gerusalemme e consegnate durante il pellegrinaggio di comunione e pace che si svolge dall’1 al 6 gennaio in Terra Santa con la partecipazione di diversi forlivesi. Si può contribuire con la propria offerta all’ iban IT98M0854213200000000077081, intestato a: “Diocesi Forlì-Bertinoro - Caritas Diocesana”, causale: “Contributo liberale pellegrinaggio Terra Santa”.