Forlì, Idrotermica Coop festeggia i 50 anni

Un traguardo da festeggiare. Sono i 50 anni di Idrotermica, cooperativa forlivese leader nel settore dell’impiantistica. Mezzo secolo di impegno, crescita e successi, testimoniati anche dall’ultimo bilancio approvato: il valore della produzione ha raggiunto 18,7 milioni di euro, l’utile netto è stato di 1,15 milioni di euro. Una soddisfazione che non nasconde il presidente Michele Gardella, da sei anni alla guida della cooperativa. «Io ne ho fatti venti di questi 50 anni, che sono un traguardo di cui dobbiamo essere orgogliosi. E’ una bella soddisfazione perchè in questo mezzo secolo la cooperativa è sempre cresciuta, migliorata, sviluppata, mantenendo sempre fede a quei principi etici che si sono anche rinnovati. Puntando sulle persone, il loro benessere, che è un aspetto fondamentale in tutti i nostri progetti. Poi c’è tutto l’aspetto tecnologico, più legato all’efficienza energetica e a tutte quelle che sono la nostra preparazione tecnica. Ambiente e persone sono i punti cardine. Progettare per il benessere delle persone, avendo rispetto dell’ambiente vuol dire creare impianti efficienti, che guardino al ridurre il consumo dell’energia e lo spreco delle risorse, sono aspetti che negli ultimi anni sono sempre di più spiccati nel nostro mantra che ci siamo dati. Infatti abbiamo da poco aggiornato, sfruttando anche la celebrazione dei 50 anni , la nostra mission e vision proprio su questi aspetti perchè ci sono tanti giovani nuovi e ci piace che anche loro entrino con questa visione fin da subito. Bisogna tramandare il concetto da generazione a generazione, possibilmente dando il testimone a chi viene dopo di te, meglio di come te lo hanno dato».