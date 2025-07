Forlì, i vigili di quartiere arrivano a Bussecchio

Dopo l’avvio in forma sperimentale a Ca’ Ossi, i vigili di quartiere sono operativi anche a Bussecchio. Non solo agenti in divisa della Polizia locale di Forlì, ma una presenza quotidiana che ascolta, dialoga e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini. «Un servizio apprezzato dalla cittadinanza – afferma l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini –, il vero valore aggiunto è il rapporto confidenziale e diretto che si crea tra il cittadino e gli agenti, che sono sempre gli stessi. Per il momento sia su Ca’Ossi che su Bussecchio è operativa una squadra di 6 vigili, appositamente selezionati, che si dividono tra entrambi i quartieri. In futuro, compatibilmente con la disponibilità di personale, l’obiettivo è di estendere il servizio anche in altre zone della città». L’obiettivo è creare una sorta di rete di fiducia tra la popolazione e le forze dell’ordine. In sostanza il vigile raccoglie segnalazioni che possono variare dalla segnaletica rovinata alle buca in strada fino a comportamenti sospetti. «In qualche modo diamo sempre una risposta al cittadino, indipendentemente dal tipo di segnalazione – dice l’ispettore Mirna Moretti –. A Bussecchio siamo già entrati in servizio e, con la disponibilità del comitato di quartiere e dei commercianti della zona, sono stati individuati alcuni punti sensibili dove si rende necessaria la nostra presenza. Durante il servizio, infatti, monitoriamo alcune aree del quartiere, come ad esempio il parco delle crocerossine o la zona vicino alla chiesa di San Giovanni dove spesso si ritrovano molti giovani vista la prossimità di un campo sportivo. In più sono stati istituiti due punti di ascolto con la presenza di una volante (ogni secondo giovedì del mese dalle 8.30 alle 9.30 tra le via Cerchia e Fontanelle e ogni quarto giovedì dalle 9.30 alle 10.30 tra via Piolanti e viale Spazzoli) dove le persone possono presentarci le loro segnalazioni. Abbiamo notato che i cittadini gradiscono molto il fatto di trovarci lì, piuttosto che spostarsi loro».