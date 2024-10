Forlì, i tempi per i lavori al centro polifunzionale dei Romiti

Il centro polifunzionale di via Locchi, distrutto dall’alluvione del maggio 2023, tornerà ad essere presto punto di aggregazione per il quartiere Romiti. «Siamo in una fase di redazione del progetto di rifacimento avvalendoci dei nostri tecnici e con il supporto di professionisti esterni – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. Sono già stati fatti alcuni sopralluoghi al centro polifunzionale di via Locchi insieme al quartiere, il quale ci ha espresso le proprie esigenze. In particolare è emersa la volontà di ampliare gli spazi, per cui il Comune, che è proprietario di alcuni vani adiacenti, ha deciso di ingrandire il complesso in questione proprio per rendere più funzionale quegli ambienti alle attività del quartiere». Bisognerà però avere ancora un po’ di pazienza perchè il centro polifunzionale torni ad essere operativo. «Entro l’autunno contiamo di portare in giunta il progetto con conseguente approvazione – prosegue l’assessore –. Il passaggio successivo sarà legato alla fase di affidamento dei lavori. Contiamo, salvo complicazioni, si avviare il cantiere all’inizio del 2025». Come noto, i lavori sono possibili grazie alla donazione di 180mila euro (più altri 50mila euro da parte di un altro donatore) stanziata dal Movimento 5 Stelle. Questa primavera, infatti, il leader pentastellato Giuseppe Conte ha formalizzato con la sua presenza a Forlì la donazione al Municipio.