Forlì, i social e l’amore per una ragazza che non esisteva: la storia di Daniele Visconti in un libro

L’inganno amoroso online terminato con il suicidio del 24enne forlivese Daniele Visconti, portato alla luce nel novembre del 2022 dalla trasmissione “Le Iene”, ora diventa anche un libro. Sabato 4 novembre alle 9.30 all’istituto tecnico “Saffi-Alberti” verrà presentato il libro inchiesta “Truffe amorose. Da relazione virtuale a morte reale. La storia di Daniele Visconti”, scritto da Virginia Ciaravolo, Armando Editore. Presentazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e prefazione di Alessandro Politi, giornalista d’inchiesta Rai 1 di “Storie Italiane”. Interverranno la psicoterapeuta-criminologa Virginia Ciaravolo, autrice del libro, Alessandro Politi, giornalista d’inchiesta Rai 1, i genitori di Daniele Roberto Visconti e Lucia Turzo e Marco Visconti, cugino di Daniele.

Il 24enne si era tolto la vita a causa di un amore impossibile, perché nato da un inganno. Daniele si era innamorato di una ragazza conosciuta sui social, solo che dall’altra parte non c’era la giovane dei suoi sogni, ma un uomo che lo stava raggirando. Una volta resosi conto della verità Daniele è andato in depressione e si è tolto la vita impiccandosi. Dopo la trasmissione delle Iene era partita la caccia alla “falsa ragazza” che risultò essere un uomo residente a Forlimpopoli, il quale dopo tutto il clamore della vicenda si tolse la vita a sua volta, ingerendo un mix di farmaci. Un doppio suicido che lo scorso anno aveva scosso tutta la comunità forlivese, un dramma nel dramma.

Roberto Visconti dal giorno della morte del figlio non si dà pace e ora ha deciso di rendere pubblica con un libro la storia di Daniele per poter aiutare altri ragazzi. Una storia che parte dall’inizio e che racconta chi era il 24enne nella vita normale, fino ad arrivare al tragico gesto.

«È la triste storia di nostro figlio che tutti noi adoravamo – scrive sul suo profilo fb Roberto Visconti – abbiamo accettato la richiesta della psicoterapeuta Virginia Ciaravolo di scrivere questo libro su nostro figlio, i proventi li ha devoluti a noi come famiglia e di conseguenza noi abbiamo creato una Onlus a nome di Daniele (su facebook è presente la pagina Daniele Visconti Odv) per dare una mano a ragazzi in “solitudine”, come mio figlio si sentiva dopo la sua assurda vicenda. Il libro parla della sua vita e della vicenda che lo ha portato a fare quello che nessuno dovrebbe mai fare, io non ce l’ho fatta come padre a salvare mio figlio dal vortice di pensieri che gli erano nati nella testa, ma vorrei provare a dare una mano ad altri giovani. Spero che questo libro serva ad illuminare la mente di qualche ragazzo che si sente solo – conclude il papà – e a fargli capire che c è tanta gente che può aiutarlo a risolvere qualsiasi cosa, se questo libro aiuterà anche solo un ragazzo allora significa che il nostro Daniele sta facendo ancora del bene. Le testimonianze presenti nel libro dimostrano che Daniele era un giovane adorabile e buono».