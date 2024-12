Forlì, i sindacati: “Preoccupa il calo di voli dell’aeroporto”

Si è tenuto questa mattina nella sede Provincia di Forlì Cesena alla presenza del presidente Enzo Lattuca , dall’assessore del Comune di Forlì Paola Casara, l’incontro richiesto da CGIL CISL UIL Confederali congiuntamente alle categorie Filt CGIL Fit CISL e UILtrasporti.

“Nell’incontro - si legge in una nota dei sindacati - le sigle sindacali hanno espresso preoccupazione per il calo del voli che sta mettendo a dura prova la tenuta dello scalo aeroportuale forlivese. Sulla situazione occupazionale odierna, nonostante l’aumento delle stabilizzazioni a tempo indeterminato, persiste la presenza di part time e di personale a tempo determinato, condizione che doveva caratterizzare la fase di start up di Forlì Airport, e che in realtà si sta rendendo strutturale. Anche per questo si ritiene utile che si definisca al più presto il confronto tra gestore e Istituzioni locali in merito alla prossima stagione Summer 2025 collaborando su aspetti che riguardano l’integrazione intermodale e logistica tra lo scalo e il territorio. L’interesse del sindacato è duplice: sollecitare il gestore al confronto con le Istituzioni e le parti sindacali sull’andamento del piano industriale in tutti i suoi aspetti, dall’altro chiedere alle istituzioni, a partire da Comune e Provincia, di avviare un confronto con la Regione Emilia Romagna per la definizione di un piano aeroportuale regionale. Per questo il tavolo si è chiuso con l’impegno di Provincia e di Comune di Forlì all’apertura di un confronto con il gestore e dall’altro lato l’apertura dell’interlocuzione con la Regione Emilia Romagna”.