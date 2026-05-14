Forlì, i Romiti pronti a “Rinascere insieme”

Il quartiere Romiti si prepara a vivere un fine settimana di memoria e comunità per commemorare il terzo anniversario dell’alluvione del 16 maggio 2023. Domani e sabato, infatti, si svolgerà “Rinascere insieme”, non una semplice cerimonia ma un momento collettivo di incontro tra chi quella notte ha visto la propria vita stravolgersi ma ha scelto di non arrendersi. Il cuore delle celebrazioni sarà la riapertura ufficiale della sala Polifunzionale di via Locchi, recentemente riqualificata dopo i gravi danni subiti durante l’esondazione, che verrà intitolata a Giovanni Milanesi. La cerimonia è prevista alle 10 di sabato, subito dopo la messa che sarà celebrata dal vescovo, a partire dalle 9, sempre in via Locchi. Dalle 10.30 il quartiere si animerà con stand gastronomici della tradizione romagnola, un mercatino dell’artigianato locale e intrattenimento per tutte le età: laboratori didattici con l’artista Delio Piccioni, truccabimbi, laboratorio di biscotti e le proposte dolci di Cavarei e della Cremeria Gelateria. Alle 16 sarà la volta dei balli romagnoli con il gruppo Serene Danzanti. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Green City Trail, la corsa-camminata non competitiva organizzata da Forlì Trail asd in collaborazione con Pancrea Odv, che quest’anno raggiunge la sua decima edizione. La partenza è fissata alle 16.30 dall’area verde di via Martiri delle Foibe, con due percorsi da 6 e 12 chilometri lungo l’argine del fiume Montone. Una parte del ricavato sarà destinata al progetto “Facciamo squadra per la cura del pancreas”, che offre percorsi gratuiti di attività fisica e fisioterapia per pazienti oncologici in cura negli ospedali di Forlì e Cesena. La giornata si chiuderà alle 20 con il concerto live dei Fuori Servizio. La giornata di domani, invece, comincia alle 17, con l’inaugurazione nella sala polivalente della mostra fotografica di Cristiano Frasca, fotoreporter forlivese, dal titolo “Con i piedi nel fango. Un racconto ai margini della cronaca”. Contemporaneamente, nell’area verde di via Martiri delle Foibe, apriranno gli stand gastronomici. In serata, alle 20.30, è attesa l’esibizione acustica della band The Sun. In caso di maltempo la funzione religiosa e il concerto dei The Sun si terranno nella chiesa nuova dei Romiti in via Valeria, mentre la gara podistica si svolgerà nell’area verde Santarelli e la cerimonia di intitolazione della sala polifunzionale si svolgeranno regolarmente. «Il progetto nasce dalla volontà della comunità – ha sottolineato Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di quartiere Romiti –. L’alluvione ci ha insegnato che una comunità unita può rinascere anche