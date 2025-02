Forlì, i reali inglesi arriveranno al “Ridolfi” il 10 aprile e poi raggiungeranno Ravenna

L’aeroporto “Luigi Ridolfi” sarà lo scalo di Re Carlo III e della regina consorte del Regno Unito, Camilla, in occasione della loro visita a Ravenna fissata per il prossimo 10 aprile. I reali inglesi faranno una tappa in Romagna durante il viaggio in Italia programmato nell’anno del Giubileo per incontrare a Roma il Papa.

Non è certo un mistero che Re Carlo sia innamorato del Belpaese e soprattutto della storia dell’arte italiana e l’inserimento nella sua visita di una città d’arte come Ravenna ha stupito più i media che il suo entourage. Sulla visita e sul programma resta il massimo riserbo da parte delle autorità, ma anche a Forlì è arrivata la comunicazione di tenersi pronti per l’arrivo dell’illustre ospite e della consorte, oltre alla delegazione al seguito.

Una prima segnalazione parla dell’arrivo da Roma all’aeroporto “Ridolfi” di via Seganti nel pomeriggio. Da qui il trasferimento in auto verso Ravenna. Rimane d’obbligo il condizionale, anche perché purtroppo la salute di Papa Francesco da giorni tiene banco sulle prime pagine di tutti i giornali ed è al momento impossibile conoscere o ipotizzare impegni futuri, anche a breve termine, del Pontefice.