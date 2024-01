Forlì, “I Portici” ai cinesi

Il plesso commerciale de “I Portici” è stato acquistato da imprenditori cinesi il 25 gennaio. Un’operazione andata a buon fine dopo anni in cui la struttura di via Colombo ha sofferto e di fatto non è mai riuscita a decollare completamente dal punto di vista del commercio. A fare il colpaccio sono stati i gestori dell’ “Abc Mercatone”, situato nella vicina via Vespucci. Il progetto, ancora non ufficializzato, prevede in buona sostanza la replica del punto vendita (1.500 metri quadrati di commerciale), un ristorante cinese per il quale c’è già l’autorizzazione visto che in precedenza c’era una mensa, mentre per le vetrine interne il tutto è in divenire ma verosimilmente potrebbero trovare collocazione nuovi ambulatori e si andrà a recuperare anche qualche parcheggio. Non è, invece, soggetta ad acquisizione, la parte della struttura in cui oggi è presente il supermercato Coop.