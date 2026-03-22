Forlì, i paperi d’artista battuti all’asta a favore dell’Irst

Venti paperi dipinti da altrettanti artisti di caratura nazionale, per finanziare la ricerca portata avanti dall’Irst attraverso un’asta benefica. È l’ultima iniziativa lanciata dai forlivesi Stefano Silvestoni e Marina Bergamaschi. Non sono artisti di professione, ma da tempo ormai hanno fatto dell’arte e la creatività qualcosa non fine a sé stessa. Inventori dei paperi, pupazzi nati come ferma porta che inizialmente utilizzavano per abbellire il loro banco nei mercati, in breve tempo sono diventati autentici “personaggi” da portare in giro per mostre e musei, rappresentando volti noti, a volte fotografati con i loro “cloni” reali, come è capitato a Steve Mc Curry. Questa volta le opere d’arte saranno battute in una mostra in programma sabato 28 marzo all’interno di Vernice Art Fair, fiera dell’arte di Forlì. «I paperi d’artista sono nati grazie alle “gite” che fanno i paperi nel mondo dell’arte - spiegano -. Durante diverse occasioni hanno incontrato parecchi artisti e galleristi che sanno essere disponibili ad aiutare a migliorare il mondo attraverso il sorriso oltre che con la propria arte. L’ anno scorso a Marina è venuto in mente di fare una donazione all’Irst realizzando venti paperi nudi che poi abbiamo dato ad altrettanti artisti». Ad aderire sono stati pittori di tutta Italia. I paperi, dopo essere stati dipinti, sono stati messi in mostra durante l’edizione dello scorso anno a Vernice e poi hanno partecipato a varie mostre. Ora tornano a Forlì per trasformarsi in pura beneficenza attraverso la loro vendita. La base d’asta parte da 100 euro l’uno. «Venerdì allestiremo lo stand usuale dei paperi a Vernice e le loro fotografie in giro per il mondo dell’arte - spiegano Silvestroni e Bergamaschi -. In questo modo, se qualcuno volesse fare un’offerta potrebbe già iniziare a partecipare all’asta. Momento clou dell’iniziativa si terrà sabato pomeriggio. Per l’occasione ci saranno due rappresentanti dell’Irst che lasceranno ovviamente la ricevuta della donazione dell’offerta. Speriamo di venderli tutti perché il ricavato andrà interamente in donazione».