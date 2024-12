Forlì, i migliori pezzi musicali del 2024 scelti da Ariele Monti per la trasmissione “Battiti”

Per il decimo anno consecutivo, ad Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica di Forlì, è stato chiesto dalla trasmissione Battiti di Radio Rai 3 di stilare la playlist dei cinque migliori pezzi del 2024. La trasmissione sarà in diretta dalla mezzanotte di sabato 28 dicembre, poi sempre ascoltabile su www.raiplayradio.it/programmi/battiti/. I brani scelti da Ariele Monti come migliori per l’anno che si va chiudendo sono M-3 dei giapponesi FUJI|||||||||||TA, dall’album MMM (etichetta Hallow Ground), Object of Unknown Function, dall’album omonimo (su Pyroclastic Records) di Brandon Seabrook, Cold Heat da Joy in Fear, di un altro gruppo giapponese, i Goat, dall’album Nakid (su Nakid09). Poi Flock of Conclusions, del duo Ingrid Laubock & Tom Rainey, tratto dall’album Brink (Intakt), e infine Lava Flow di Chris Pitsiokos & Otomo Yoshihide, che arriva dall’album Uncanny Mirror (Eleatic Records). Monti sarà in trasmissione in compagnia di Stefano Merighi (direttore artistico del Centro d’Arte Universitario di Padova) e Stefano Corsi (scrittore, critico musicale e titolare dell’etichetta e casa di distribuzione Goodfellas), e spiegherà tra un brano e l’altro i motivi delle cinque scelte.