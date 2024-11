Forlì, i medici: “Discriminazione tecnologica verso gli anziani”

«C’è una discriminazione tecnologica in atto soprattutto nei confronti dei pazienti anziani». Ad affermarlo è Vincenzo Immordino, medico di Medicina generale e segretario regionale della Federazione Medici del Territorio.

«Non arrivano più i certificati vaccinali ai medici di base nonostante l’intesa regionale che spinge ad incentivare le vaccinazioni antifluenzali e anticovid da parte dei medici di famiglia - spiega Immordino - A fronte di questo dal 21 ottobre non arrivano i certificati vaccinali ai medici, ma solo sul fascicolo elettronico dei pazienti. Il fascicolo è uno strumento sicuramente valido ma molti anziani o non ce l’hanno o non sanno utilizzarlo e quindi chiedono a noi di stampargli i certificati vaccinali e ovviamente quando gli diciamo che non li abbiamo e quindi non possiamo farlo si arrabbiano. Se io non lo ricevo devo dire ai pazienti di andare all’ufficio Igiene a farselo stampare. Ho già effettuato 500 vaccini da quando è aperta la campagna antinfluenzale e ho ricevuto solo una trentina di certificati, poi più nulla».