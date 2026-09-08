Forlì, i libri parlano straniero con i club di “Pagine sorelle”

A Forlì la letteratura in lingua diventa un’occasione di condivisione: il club del libro di “Pagine sorelle”, associazione culturale fondata da Ilaria Spadaccini, propone incontri in inglese, francese, spagnolo e, da domani, anche in tedesco, offrendo agli appassionati la possibilità di praticare la lingua in compagnia attraverso la lettura e il dialogo. Un terzo luogo dove «coltivare un hobby gratuitamente» spiega Spadaccini. Partito in italiano, nell’ultimo anno e mezzo il club del libro si è espanso: «a inizio 2025 è nato il club in inglese – racconta la presidentessa – seguito mesi dopo da quello in francese. Più recentemente, a gennaio 2026, abbiamo istituito il gruppo in spagnolo e adesso partirà quello in tedesco».