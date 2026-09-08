Forlì, i libri parlano straniero con i club di “Pagine sorelle”

A Forlì la letteratura in lingua diventa un’occasione di condivisione: il club del libro di “Pagine sorelle”, associazione culturale fondata da Ilaria Spadaccini, propone incontri in inglese, francese, spagnolo e, da domani, anche in tedesco, offrendo agli appassionati la possibilità di praticare la lingua in compagnia attraverso la lettura e il dialogo. Un terzo luogo dove «coltivare un hobby gratuitamente» spiega Spadaccini. Partito in italiano, nell’ultimo anno e mezzo il club del libro si è espanso: «a inizio 2025 è nato il club in inglese – racconta la presidentessa – seguito mesi dopo da quello in francese. Più recentemente, a gennaio 2026, abbiamo istituito il gruppo in spagnolo e adesso partirà quello in tedesco».

Il percorso

La capienza massima di ogni gruppo è di 25 persone, un limite fissato per garantire la qualità degli incontri. Il club in italiano prevede un appuntamento al mese, mentre quelli in lingua hanno una frequenza di due mesi. Durante il primo incontro di ogni gruppo chi partecipa è invitato a portare con sé il proprio libro del cuore, o un libro che si sente di consigliare. Questo permette di sciogliere il ghiaccio e creare un clima di conoscenza reciproca. In seguito viene scelta la lettura del mese tramite la votazione di un sondaggio con 15 proposte messe al vaglio dalle responsabili dell’associazione. «Per quanto riguarda il club in italiano – spiega Spadaccini – ogni mese proponiamo un tema, come l’amicizia, la guerra, il viaggio, e in base a quello si possono avanzare proposte, mentre per i club in lingua la scelta è più libera. In generale comunque tendiamo a scegliere libri brevi per permettere di conciliare la lettura con gli impegni di ognuno».

Gli appuntamenti