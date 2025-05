Forlì, “I giorni di vetro” di Nicoletta Verna vince l’European Union Prize for Literature 2025 a Praga

Un prestigioso riconoscimento per la scrittrice forlivese Nicoletta Verna. Il libro “I giorni di vetro” ha vinto l’European Union Prize for Literature 2025 a Praga. “Sono senza fiato - ha detto Nicoletta Verna - stanno accadendo cose meravigliose attorno a questo libro. Grazie di cuore a tutte le persone che ruotano intorno al premio, e a chi si adopera perché la letteratura viaggi oltre le frontiere e il mercato del libro sia sempre più aperto. Lunga vita e fortuna a tutti i romanzi in concorso e Viva l’Europa sempre”.